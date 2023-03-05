Вратарь «Бостона»: нам важен только Кубок Стэнли. Рекорды бьют, а трофей у тебя не отнимут

Вратарь «Бостона» Линус Улльмарк сообщил, что несмотря на великолепное выступление команды в текущем регулярном сезоне НХЛ, главным остаётся завоевание Кубка Стэнли. «Бостон» быстрее всех в истории НХЛ набрали 100 очков, а также «Брюинз» идут на рекорды по победам и очкам в регулярном сезоне.
«Для нас Кубок Стэнли — это единственное, что имеет значение. Рекорды предназначены для того, чтобы их бить, но если у вас есть трофей, то его уже нельзя будет отнять», — цитирует Улльмарка пресс-служба НХЛ.
«Бостон» одержал 10 побед подряд. «Брюинз» быстрее всех в истории лиги достигли отметки в 100 очков. Ранее рекорд принадлежал «Монреаль Канадиенс», набравшему 100 очков за 62 матча в сезоне-1976/1977. Затем идут три команды, набравшие 100 очков за 63 матча регулярного сезона — «Тампа-Бэй» в сезоне-2018/2019, «Монреаль» в сезоне-1977/1978 и «Бостон» в сезоне-1971/1972.
- 5 марта 2023
-
13:50
-
13:40
-
13:32
-
13:22
-
13:13
-
13:08
-
12:43
-
12:40
-
12:26
-
12:09
-
12:08
-
11:54
-
11:42
-
11:31
-
11:15
-
11:00
-
10:40
-
10:26
-
10:10
-
10:00
-
09:44
-
09:30
-
09:29
-
09:21
-
09:00
-
08:53
-
08:33
-
08:09
-
08:00
-
07:40
-
06:19
-
06:04
-
05:59
-
05:47
-
05:47