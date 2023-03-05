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Главный тренер «Салавата» объяснил отсутствие Хо-Сэнга в матче с «Адмиралом»

Главный тренер «Салавата» объяснил отсутствие Хо-Сэнга в матче с «Адмиралом»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал отсутствие нападающего Джоша Хо-Сэнга в заявке на третий матч с «Адмиралом» (2:3 ОТ).

«Почему отсутствовал Хо-Сэнг? Сегодня Николай Кулёмин выздоровел, поэтому он вернулся в свою тройку», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Отметим, что после второго периода «Салават Юлаев» вёл в счете 2:0, однако упустил преимущество и позволил хозяевам перевести встречу в овертайм. Уфимская команда нанесла всего один бросок в створ ворот в третьем периоде. В овертайме победу «Адмиралу» принёс точный бросок Юрия Паутова. Отметим отсутствие штрафных минут по итогам матча у обеих команд.

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