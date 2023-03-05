Козлов прокомментировал второе поражение «Салавата» в серии плей-офф КХЛ с «Адмиралом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов назвал причины поражения в третьем матче серии с «Адмиралом» (2:3 ОТ).

«Хоккей — особенно в плей-офф — это игра инициатив. Нельзя отдавать инициативу. Мы и во втором матче вернули соперника в игру, дали почувствовать ему кровь, и во второй игре у него были опасные моменты и хорошие возможности для взятия ворот. Это такой опыт, который накапливается. Почувствовать, когда нужно выводить шайбу, когда нужно сыграть попроще, когда принять удар, но вывести ее. Это плей-офф. Главное не то, что ты создашь, а главное — не подставиться, не дать сопернику забить. Кто кого перетерпит — это плей-офф. Этого нам сегодня не хватило.

В четвёртом матче на первое место выйдет характер. Мы будем играть в тот же хоккей, в который играли весь сезон. Просто нужно больше проявить характер», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

«Адмирал» повёл в серии со счётом 2-1. Следующий матч состоится во Владивостоке 7 марта. Начало встречи — в 12:30 мск.