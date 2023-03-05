Козлов прокомментировал второе поражение «Салавата» в серии плей-офф КХЛ с «Адмиралом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов назвал причины поражения в третьем матче серии с «Адмиралом» (2:3 ОТ).
«Хоккей — особенно в плей-офф — это игра инициатив. Нельзя отдавать инициативу. Мы и во втором матче вернули соперника в игру, дали почувствовать ему кровь, и во второй игре у него были опасные моменты и хорошие возможности для взятия ворот. Это такой опыт, который накапливается. Почувствовать, когда нужно выводить шайбу, когда нужно сыграть попроще, когда принять удар, но вывести ее. Это плей-офф. Главное не то, что ты создашь, а главное — не подставиться, не дать сопернику забить. Кто кого перетерпит — это плей-офф. Этого нам сегодня не хватило.
В четвёртом матче на первое место выйдет характер. Мы будем играть в тот же хоккей, в который играли весь сезон. Просто нужно больше проявить характер», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
«Адмирал» повёл в серии со счётом 2-1. Следующий матч состоится во Владивостоке 7 марта. Начало встречи — в 12:30 мск.
- 5 марта 2023
-
13:50
-
13:40
-
13:32
-
13:22
-
13:13
-
13:08
-
12:43
-
12:40
-
12:26
-
12:09
-
12:08
-
11:54
-
11:42
-
11:31
-
11:15
-
11:00
-
10:40
-
10:26
-
10:10
-
10:00
-
09:44
-
09:30
-
09:29
-
09:21
-
09:00
-
08:53
-
08:33
-
08:09
-
08:00
-
07:40
-
06:19
-
06:04
-
05:59
-
05:47
-
05:47