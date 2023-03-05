Рябыкин – о поражении «Салавата»: я сразу говорил, что Уфе не будет легко с «Адмиралом»

Бывший тренер «Авангарда» и «Металлурга» Дмитрий Рябыкин рассказал, что ожидал борьбы в серии между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Сегодня в третьем матче серии волевую победу одержали владивостокцы (3:2 ОТ) и повели в счёте 2-1.
«Плей-офф проходит здорово. Везде интрига, много интересных результатов. Думаю, что у «Металлурга» с «Автомобилистом» будет долгая серия, это две примерно одинаковые по классу команды. В паре «Авангарда» и «Сибири» считаю, что предпочтительнее шансы у омичей. Всё-таки там больше мастеров и исполнителей.
«Адмирал» повёл в серии с «Салаватом Юлаевым»? Я сразу говорил, что Уфе не будет легко. Перелёты, смена часовых поясов, всё остальное… У Владивостока команда очень неуступчивая. Тяжёлая серия, больше чем уверен. Многие заведомые фавориты уже проиграли по матчу, «Салават» уже два. Все серии держат в напряжении», — сказал Рябыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 5 марта 2023
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