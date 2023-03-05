Онлайн-трансляция третьего матча первого раунда Кубка Гагарина «Динамо» Минск — СКА

Сегодня, 5 марта, в Минске пройдёт третий матч серии 1/4 Западной конференции КХЛ между минским «Динамо» и СКА. Начало матча — в 17:10 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте KHL.

СКА стал досрочным обладателем Кубка Континента, завоевав этот трофей в третий раз в своей истории. Армейцы стали вторым клубом в истории КХЛ, выигравшим 50 и более матчей. Ранее это удавалось сделать ЦСКА, который одержал 53 победы в 62 играх сезона-2018/2019. СКА набрал 105 очков в текущем сезоне-2022/2023.

В первом матче серии победу одержали минчане со счётом 6:4. Во втором матче убедительный реванш взяли хоккеисты СКА со счётом 5:2.