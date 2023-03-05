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Онлайн-трансляция третьего матча первого раунда Кубка Гагарина «Нефтехимик» — «Ак Барс»

Онлайн-трансляция третьего матча первого раунда Кубка Гагарина «Нефтехимик» — «Ак Барс»
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Сегодня, 5 марта, в Нижнекамске пройдёт третий матч серии 1/4 Восточной конференции КХЛ между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком». Начало матча — в 17:00 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале KHL Prime.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
05 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Ак Барс
Казань

Команды ранее дважды встречались между собой в плей-офф Кубка Гагарина (сезон-2019/2020 и сезон-2012/2013). Обе серии пришлись на первый раунд матчей на вылет и закончились всухую в пользу «Ак Барса». В сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между этими командами три матча из четырёх выиграли казанцы. «Ак Барс» занял первое место в таблице Восточной конференции КХЛ, «Нефтехимик» — восьмое.

В первом матче неожиданную победу в овертайме одержали хоккеисты «Нефтехимика» со счётом 3:2. Во втором матче реванш взяли хоккеисты «Ак Барса» со счётом 4:1.

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