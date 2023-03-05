Дубль Мичкова помог «Капитану» выйти в основную сетку плей-офф МХЛ

Нападающий «Капитана» Матвей Мичков оформил дубль и отдал результативную передачу во втором матче серии плей-ин МХЛ с «Русскими Витязями» (4:1). По сумме двух матчей в основную сетку плей-офф МХЛ прошёл «Капитан».

Последний и единственный раз фарм-клуб «Сочи» играл в плей-офф МХЛ в сезоне-2014/2015. За два матча серии Мичков стал лучшим бомбардиром клуба, набрав шесть очков — забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи.

В прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ Мичков провёл 27 матчей за «Сочи», в которых отметился 20 очками — забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач. Также 18-летний нападающий провёл три матча за питерский СКА, в которых результативными баллами не отметился.