Дубль Мичкова помог «Капитану» выйти в основную сетку плей-офф МХЛ
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Нападающий «Капитана» Матвей Мичков оформил дубль и отдал результативную передачу во втором матче серии плей-ин МХЛ с «Русскими Витязями» (4:1). По сумме двух матчей в основную сетку плей-офф МХЛ прошёл «Капитан».
Последний и единственный раз фарм-клуб «Сочи» играл в плей-офф МХЛ в сезоне-2014/2015. За два матча серии Мичков стал лучшим бомбардиром клуба, набрав шесть очков — забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи.
В прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ Мичков провёл 27 матчей за «Сочи», в которых отметился 20 очками — забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач. Также 18-летний нападающий провёл три матча за питерский СКА, в которых результативными баллами не отметился.
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