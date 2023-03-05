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Драйзайтль повторил достижение Овечкина по голам в большинстве за одну регулярку НХЛ

Драйзайтль повторил достижение Овечкина по голам в большинстве за одну регулярку НХЛ
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:5.

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оформил хет-трик, забив две шайбы в большинстве. В текущем сезоне немецкий нападающий забил уже 25 голов в большинстве. Таким образом, Драйзайтль установил рекорд франшизы и повторил достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по голам в большинстве за один регулярный чемпионат, которое россиянин установил в сезоне-2014/2015.

Рекорд среди действующих хоккеистов НХЛ по голам в большинстве за одну регулярку принадлежит форварду «Рейнджерс» Крису Крайдеру, который отличился 26 раз при реализации лишнего в сезоне-2021/2022.

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