Игра «Адмирал» — «Салават Юлаев» стала третьей в истории плей-офф КХЛ без удалений
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Матч «Адмирал» — «Салават Юлаев», состоявшийся сегодня, 5 марта, стал третьей игрой в истории плей-офф КХЛ без удалений, сообщает пресс-служба лиги.
Примечательно, что предыдущие две встречи с нулём штрафных минут состоялись в финале Кубка Гагарина:
08.04.2009 – «Ак Барс» — «Локомотив» (2:3);
26.04.2014 – «Металлург» — «Лев» (2:1 ОТ).
Напомним, во Владивостоке состоялся третий матч серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции КХЛ между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Матч закончился в овертайме со счётом 3:2 в пользу «Адмирала». Дальневосточники повели в серии со счётом 2-1. Следующий матч плей-офф Кубка Гагарина — 2023 состоится во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» 7 марта. Начало встречи — в 12:30 мск.
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