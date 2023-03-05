Игра «Адмирал» — «Салават Юлаев» стала третьей в истории плей-офф КХЛ без удалений

Матч «Адмирал» — «Салават Юлаев», состоявшийся сегодня, 5 марта, стал третьей игрой в истории плей-офф КХЛ без удалений, сообщает пресс-служба лиги.

Примечательно, что предыдущие две встречи с нулём штрафных минут состоялись в финале Кубка Гагарина:

08.04.2009 – «Ак Барс» — «Локомотив» (2:3);

26.04.2014 – «Металлург» — «Лев» (2:1 ОТ).

Напомним, во Владивостоке состоялся третий матч серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции КХЛ между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Матч закончился в овертайме со счётом 3:2 в пользу «Адмирала». Дальневосточники повели в серии со счётом 2-1. Следующий матч плей-офф Кубка Гагарина — 2023 состоится во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» 7 марта. Начало встречи — в 12:30 мск.