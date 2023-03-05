Плющев — о драке Радулова: это быдлячество не красит наш хоккей, в НХЛ он драк избегал

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев высказался после драки в матче «Ак Барс» — «Нефтехимик» (4:1), в которой принял участие капитан казанцев Александр Радулов.

«Иногда игровые ситуации приводят к тому, что хоккеисты сбрасывают перчатки, тут ничего плохого. Но когда драка превращается в избиение в нескольких частях, когда твоего оппонента сзади придерживает третий участник, когда начинается удушение на льду — это обыкновенное хулиганство.

Видел, как в НХЛ могут подраться Александр Овечкин, Евгений Малкин, Владимир Тарасенко, другие наши профессионалы. Но тот же Радулов в НХЛ драк как раз избегал, ведь там можно прилично получить. Вернувшись же в КХЛ, не в первый раз исподтишка и безнаказанно бьёт молодых. Сейчас это был Чивилёв, в середине сезона — Федотов из Нижнего Новгорода. Извините за выражение, это быдлячество не красит наш хоккей.

Почему именно в КХЛ Радулов так агрессивен? Это вопрос, скорее, к психологам. Вся эта заварушка напомнила мне про знаменитого Рыспаева, который был пожизненно дисквалифицирован КХЛ за то, что повалтузил по льду нескольких европейских легионеров «Куньлуня». Не приемлю такое поведение. Хотя, честно говоря, оно выглядело не так отвратительно, как то, что мы увидели в последнем матче в Казани. Тот же Рыспаев выбирал себе как минимум равных соперников — Свитова, Артюхина. А тут...» — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.

По итогам драки Радулова и Андрея Чивилёва капитана «Ак Барса» подвергли денежному штрафу.