Юрзинов-младший: в КХЛ нужно проводить перекрёстный плей-офф, это будет шаг вперёд

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший рассказал, что поддерживает проведение перекрёстного плей-офф в КХЛ. Сейчас команды до финала Кубка Гагарина играют в рамках своих конференций.
«Я считаю, что в следующем сезоне КХЛ нужно проводить уже перекрёстный плей-офф. Это будет интереснее и станет для лиги шагом вперёд. Перекрёстный плей-офф определённо бы привлёк зрительское внимание. Понимаю, что есть финансовые сложности в связи с тем, что увеличатся перелёты. Но согласен с предложением проводить первый круг плей-офф в своих конференциях, а со следующего – уже перекрёстный», — приводит слова Юрзинова-младшего «РБ Спорт».
Напомним, летом прошлого года Федерация хоккея России объявила о достижении договорённостей с КХЛ о пересмотре схемы проведения розыгрыша Кубка Гагарина.
- 5 марта 2023
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