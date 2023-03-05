Защитник «Адмирала»: уже нечего экономить, нужно находить эмоции всегда — в игре, в смене

Защитник «Адмирала» Евгений Лисовец подвёл итог встречи плей-офф Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ) и рассказал про эмоции на четвёртую игру серии.
«Мы с самого начала придерживались своей игры. Верили друг в друга, стояли друг за друга. Даже когда 0:2 «горели», придя в раздевалку, верили в свои силы и были уверены в том, что способны переломить игру. У нас это получилось. Продолжали гнуть свою линию. В третьем периоде были поактивнее и дожали соперника своими действиями.
Как искать в себе эмоции на четвёртую игру серии? Это плей-офф! Здесь нет никаких оправданий. Ты должен находить эмоции всегда: в любой игре, в любой смене отдаваться полностью. Уже нечего экономить!» — цитирует Лисовца сайт КХЛ.
«Адмирал» повёл в серии со счётом 2-1. Следующий матч плей-офф Кубка Гагарина — 2023 состоится во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» 7 марта. Начало встречи — в 12:30 мск.
- 5 марта 2023
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