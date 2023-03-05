Игрок «Витязя» силовым приёмом разбил стекло на арене в Балашихе

В эти минуты проходит матч в рамках плей-офф Кубка Гагарина — 2023. Подмосковный «Витязь» принимает на своём льду ярославский «Локомотив». Идёт первый период, счёт 2:0 в пользу гостей.

В первой двадцатиминутке в одном из эпизодов нападающий хозяев Виталий Попов, применяя силовой приём на форварде ярославцев Данииле Тесанове, разбил стекло на арене.

ВИДЕО

Виталий Попов в завершившийся регулярке за подмосковный клуб провёл 41 встречу, в которой забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи, набрав в общей сложности шесть очков.

Напомним, в серии «Локомотива» и «Витязя» счёт равный — 1-1. В первом матче подмосковный клуб победил в дополнительное время – 1:0, во второй встрече железнодорожники были сильнее – 6:2.