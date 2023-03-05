Прошкин: «Салавату» не хватило концентрации, играть в 10 утра по Москве тяжеловато

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина – 2011 Виталий Прошкин рассказал про поражение «Салавата Юлаева» от «Адмирала» (2:3 ОТ).
«Ведя 2:0, всегда обидно пропускать в третьем периоде. Все три гола у «Адмирала» забили защитники. «Салавату» не везёт немножко. Я ожидал, что у уфимцев не будет лёгкой прогулки. Сказывается разница во времени. Играть в 10 утра по Москве немного тяжеловато. Возможно, в третьем периоде «Салавату» не хватило концентрации. В овертайме Уфа, конечно, давила и бросала, но моментов в позиционной атаке было не так много. Много бросали от синей и бортов, а вот моментов с пятака я не увидел.
Каковы мои ожидания от следующего матча? Конечно же, мне хочется, чтобы в четвёртом матче «Салават» выиграл», — цитирует Прошкина AllHockey.
«Адмирал» повёл в серии со счётом 2-1. Следующий матч плей-офф Кубка Гагарина — 2023 состоится во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» 7 марта. Начало встречи — в 12:30 мск.
- 5 марта 2023
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