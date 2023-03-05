Форвард «Ак Барса» Петров — 10-й в истории КХЛ, кому удалось забить 30+ голов в плей-офф

В Нижнекамске в эти минуты проходит матч в рамках плей-офф Кубка Гагарина — 2023. «Нефтехимик» принимает на своём льду казанский «Ак Барс». Идёт второй период, счёт 1:1.
На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Кирилл Петров с передачи Дмитрия Кагарлицкого.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Как сообщает пресс-служба лиги, Петров стал 10-м игроком в истории КХЛ, кому удалось забить 30 и более голов в розыгрышах Кубка Гагарина.
Лучшие снайперы в истории плей-офф КХЛ:
1. Сергей Мозякин – 68.
2. Данис Зарипов – 57.
3. Никита Гусев – 36.
4. Вадим Шипачёв – 35.
5. Евгений Дадонов – 34.
6. Игорь Григоренко – 34.
7. Михаил Григоренко – 33.
8. Ян Коварж – 32.
9. Джастин Азеведо – 32.
10. Кирилл Петров – 30.
Петров в прошедшей регулярке за казанский клуб сыграл 60 матчей, в которых набрал 19 (12+7) очков.
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