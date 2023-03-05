Радулов вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров плей-офф Кубка Гагарина

В Нижнекамске в эти минуты проходит матч в рамках плей-офф Кубка Гагарина — 2023. «Нефтехимик» принимает на своём льду казанский «Ак Барс». После второго периода счёт 2:1 в пользу гостей.

На седьмой минуте второго периода вторую шайбу казанцев в матче забросил Илья Сафонов. Передачами отметились Александр Радулов и Дмитрий Кагарлицкий.

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Таким образом, Радулов набрал своё 92-е (25+67) очко в плей-офф, обошёл Яна Коваржа и вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров Кубка Гагарина, сообщает пресс-служба КХЛ.

Топ-5 самых результативных игроков в плей-офф КХЛ:

1. Сергей Мозякин – 172 очка.

2. Данис Зарипов – 128.

3. Вадим Шипачёв – 114.

4. Александр Радулов – 92.

5. Ян Коварж – 91.