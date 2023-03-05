Защитник СКА Никишин попытался забить лакросс-гол в матче с минским «Динамо»
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В Минске в эти минуты проходит матч в рамках плей-офф Кубка Гагарина — 2023. «Динамо» принимает на своём льду СКА. После второго периода счёт 3:0 в пользу гостей.
Во второй двадцатиминутке защитник армейцев Александр Никишин, находясь за воротами минчан, попытался забить лакросс-гол, однако шайба сошла с крюка.
Напомним, 21-летний игрок обороны в прошедшей регулярке стал лучшим бомбардиром-защитником и ассистентом, набрав 55 очков, включая 44 голевые передачи.
После двух матчей в серии СКА — «Динамо» (Минск) счёт 1-1. В первом матче «зубры» были сильнее – 6:4, во второй встрече армейцы взяли реванш — 5:2. Следующая игра Кубка Гагарина пройдёт в столице Беларуси 7 марта и начнётся в 19:30 мск.
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