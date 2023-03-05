Радулов установил рекорд КХЛ по голам в пустые ворота

В Нижнекамске завершился матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Нефтехимик» принимал на своём льду «Ак Барс». Победу со счётом 4:1 одержали гости. Счёт в серии — 2-1 в пользу казанцев.

Окончательный счёт на последней минуте матча установил Александр Радулов, забросив в пустые ворота.

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Как сообщает пресс-служба КХЛ, Радулов стал единоличным лидером в истории лиги по голам в пустые ворота.

1. Александр Радулов – 14.

2–4. Илья Ковальчук – 13.

2–4. Сергей Плотников – 13.

2–4. Вадим Шипачёв – 13.

5. Егор Аверин – 12.

Напомним, в этом матче Радулов, кроме того что забил гол, отдал результативную передачу и вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров плей-офф КХЛ.