Радулов установил рекорд КХЛ по голам в пустые ворота

В Нижнекамске завершился матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Нефтехимик» принимал на своём льду «Ак Барс». Победу со счётом 4:1 одержали гости. Счёт в серии — 2-1 в пользу казанцев.
Окончательный счёт на последней минуте матча установил Александр Радулов, забросив в пустые ворота.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Как сообщает пресс-служба КХЛ, Радулов стал единоличным лидером в истории лиги по голам в пустые ворота.
1. Александр Радулов – 14.
2–4. Илья Ковальчук – 13.
2–4. Сергей Плотников – 13.
2–4. Вадим Шипачёв – 13.
5. Егор Аверин – 12.
Напомним, в этом матче Радулов, кроме того что забил гол, отдал результативную передачу и вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров плей-офф КХЛ.
- 5 марта 2023
-
19:57
-
19:53
-
19:41
-
19:34
-
19:26
-
19:26
-
18:54
-
18:35
-
18:29
-
18:14
-
18:05
-
17:52
-
17:35
-
17:24
-
17:14
-
17:00
-
16:50
-
16:43
-
16:27
-
16:20
-
16:13
-
15:50
-
15:37
-
15:20
-
15:06
-
15:00
-
14:49
-
14:40
-
14:25
-
14:13
-
13:59
-
13:50
-
13:40
-
13:32
-
13:22