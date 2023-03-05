Никитин — о победе «Локомотива»: старались контролировать, чтобы нас никуда не вынесло

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итог матча с «Витязем» (4:0) и оценил качество игры своего клуба.

«Победа – самое важное. Хорошая игра в плане самоотдачи. Идеальных игр не бывает. Иногда не знаешь, куда вынесет. Мы старались контролировать, чтобы нас никуда не вынесло.

Качество матча было близким к совершенству? Не знаю, а что такое совершенство? Счёт в серии 2-1, вот что нас волнует. Изменения в звеньях чисто стратегические. В плей-офф вся команда – это одна заявка. Нет хороших или плохих игроков. Тесанов создавал моменты по ситуации, защитник дал ему возможность уйти в центр, и он это сделал. Мы рады, что он забивает и помогает команде. Даниил – часть нашей команды.

У нас все ребята боевые, игроки «Витязя» не хотят проигрывать, мы тоже. Идёт мужская игра. Это опыт, которого мы набираемся», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Четвёртый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Локомотивом» и «Витязем» состоится в Балашихе 7 марта и начнётся в 19:30 мск.