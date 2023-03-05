Билялетдинов: в начале матча «Ак Барсу» повезло? Везёт тому, кто везёт. Вот и всё

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:1) и оценил функциональное состояние казанцев.
«Мы понимали, что будет и как будет играть соперник. Ребята хорошо подготовились, поэтому и результат хороший. «Нефтехимик» – активная команда, мы это знали и готовились. Каждая шайба была важной – и третья, и вторая, и первая. В начале матча нам повезло? Везёт тому, кто везёт. Вот и всё.
Функциональное состояние? Считаю, мы в хорошем состоянии. Что с Хенкелем? Пока не могу ответить. После игры доктора посмотрят его и скажут», — сказал Билялетдинов на пресс-конференции.
Четвёртый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» состоится в Нижнекамске 7 марта и начнётся в 17:00 мск.
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