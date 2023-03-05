Леонтьев: никто в «Нефтехимике» не опустил руки, в раздевалке остался победный дух

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4).

«Не хватило нам реализации моментов. Создавали их, но нужно забивать, конечно, больше одного гола. Необходимо ещё более строго и собранно играть в обороне, не позволять «Ак Барсу» забивать лёгкие голы. Мы не уступили сопернику ни в характере, ни в единоборствах. Проиграна игра, но не сражение. Будем готовиться к следующему матчу.

Бикмуллин хорошо смотрелся в последних матчах, но мы его потеряли, у него травма плеча. Насколько он выбыл – пока непонятно. К сожалению, в хоккее бывают такие травмы. Якупов вместо него неплохо себя проявил, посмотрим, что будет дальше.

Не могу сказать, что нам не хватило эмоций. Конечно, первыми забивать легче, но мы много матчей провели с Казанью, у нас нет никакой скованности. Просто нужно выходить и верить в себя, побеждать. Думаю, всё будет нормально, никто не опустил руки, в раздевалке остался победный дух, там всё нормально с атмосферой», — сказал Леонтьев на пресс-конференции.

Четвёртый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» состоится в Нижнекамске 7 марта и начнётся в 17:00 мск.