Р. Ротенберг: столько удаляться недопустимо. СКА уберёт удаления

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:0) и рассказал об удалениях армейцев в матче.
«Сыграли структурно, организованно, хорошо в обороне, очень много выстояли в меньшинстве. Недопустимо столько удаляться, мы практически всю игру сыграли в меньшинстве. Надо отдать должное ребятам, кто выходил в меньшинстве, они ловили шайбу на себя, сыграли самоотверженно, на команду. Командная победа, есть над чем работать. Разберём ошибки, готовимся к следующей игре. Надо усилить дисциплину, больше работать ногами, клюшка должна быть внизу, не позволять себе ничего лишнего. Это наши резервы.
Причин удалений всегда много, каждому в голову не залезешь. Надо от простого, через работу, больше работать ногами, играть на команду. Тяжело выиграть игру вчетвером, втроём, тем не менее сегодня выиграли. У нас есть резервы, поговорим с командой, уберём удаления.
Мы проводим беседы со всеми игроками. Это командная победа, все молодцы сегодня, не будем никого выделять отдельно. Личный вклад каждого, в том числе и Комарова, и Фальковского, и всей нашей команды.
Наша задача в плей-офф – идти по нарастающей. Будем добавлять с каждой игрой, с каждой сменой. Нам нужно улучшить многие детали, самая важная – следующая игра», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Четвёртый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между СКА и минским «Динамо» состоится в столице Беларуси 7 марта и начнётся в 19:30 мск.
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