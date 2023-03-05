Буцаев — про удаление защитника Роя до конца матча: есть вопросы к лучшей бригаде арбитров

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвёл итог встречи с «Локомотивом» (0:4) и рассказал про удаление защитника клуба Джереми Роя до конца матча за контакт с арбитром. Отметим, что на игре работали главными судьями Виктор Гашилов и Константин Оленин.

«Эмоции ребят сегодня были на высочайшем уровне, где-то чуть-чуть перехлёстывали, не хватало хладнокровия. Пропустили два гола, тяжело отыграться, особенно в матчах плей-офф с таким соперником, как «Локомотив».

Нельзя сказать, что в целом сложилось. Мы пропустили два гола в меньшинстве. Пытались исправить положение, но соперник – очень хорошо организованная команда. Знает, как убивать время, сушить игру. Сложно взломать их организованную оборону. Мы пытались, были моменты, но не смогли.

Здесь не считаются шайбы, а считаются победы. Главное – забить на один гол больше. Нам надо верить в себя, серия продолжается. Нам нелегко, но для нас это опыт и путь к обучению. Защитника Роя удалили за контакт с судьёй? Эмоции его подвели. Есть вопросы к лучшей бригаде арбитров», – передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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Четвёртый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Локомотивом» и «Витязем» состоится в Балашихе 7 марта и начнётся в 19:30 мск.