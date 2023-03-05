Р. Ротенберг: у СКА будут изменения в составе. Нужна свежая кровь

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над минским «Динамо» (4:0) рассказал про возможные изменения в составе армейцев.

«Интересный вопрос, легче ли играется СКА против «Динамо» без Варфоломеева. А как вы считаете? Мы не лезем в дела соперника, ему виднее. Знаем Павла, хорошего игрока. Желаем ему удачи и здоровья.

Мы готовы играть с любым соперником, с любым составом. Конечно, проведём работу, разберём соперника по полочкам, учтём все факторы в игре.

Удачный запрос на помеху вратарю? Наша задача – помогать команде максимально во всех ситуациях. Здесь нужно поблагодарить наших видеоаналитиков за отличную работу в этой ситуации.

Какова вероятность увидеть в следующих матчах молодёжь? Можно всех увидеть. Думаю, будут изменения в составе. Посмотрим, проанализируем. Нужна свежая кровь, будут играть лучшие. Слава богу, возвращаются травмированные ребята, сегодня вернулись Бардаков и Пашнин. У нас есть резервы, мы весь год собирали пазл, работали с первой тренировки. Благодарны ребятам и медштабу, который работает круглосуточно. У нас есть варианты, будем их обсуждать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Четвёртый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между СКА и минским «Динамо» состоится в столице Беларуси 7 марта и начнётся в 19:30 мск.