Р. Ротенберг: у СКА будут изменения в составе. Нужна свежая кровь

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над минским «Динамо» (4:0) рассказал про возможные изменения в составе армейцев.
«Интересный вопрос, легче ли играется СКА против «Динамо» без Варфоломеева. А как вы считаете? Мы не лезем в дела соперника, ему виднее. Знаем Павла, хорошего игрока. Желаем ему удачи и здоровья.
Мы готовы играть с любым соперником, с любым составом. Конечно, проведём работу, разберём соперника по полочкам, учтём все факторы в игре.
Удачный запрос на помеху вратарю? Наша задача – помогать команде максимально во всех ситуациях. Здесь нужно поблагодарить наших видеоаналитиков за отличную работу в этой ситуации.
Какова вероятность увидеть в следующих матчах молодёжь? Можно всех увидеть. Думаю, будут изменения в составе. Посмотрим, проанализируем. Нужна свежая кровь, будут играть лучшие. Слава богу, возвращаются травмированные ребята, сегодня вернулись Бардаков и Пашнин. У нас есть резервы, мы весь год собирали пазл, работали с первой тренировки. Благодарны ребятам и медштабу, который работает круглосуточно. У нас есть варианты, будем их обсуждать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Четвёртый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между СКА и минским «Динамо» состоится в столице Беларуси 7 марта и начнётся в 19:30 мск.
- 5 марта 2023
-
20:26
-
20:24
-
20:16
-
20:13
-
20:08
-
20:02
-
19:59
-
19:57
-
19:53
-
19:41
-
19:34
-
19:26
-
19:26
-
18:54
-
18:35
-
18:29
-
18:14
-
18:05
-
17:52
-
17:35
-
17:24
-
17:14
-
17:00
-
16:50
-
16:43
-
16:27
-
16:20
-
16:13
-
15:50
-
15:37
-
15:20
-
15:06
-
15:00
-
14:49
-
14:40