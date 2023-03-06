Результаты пятого игрового дня плей-офф КХЛ
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5 марта, в Континентальной хоккейной лиге завершился пятый игровой день розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина — 2023.
Во Владивостоке «Адмирал» в дополнительное время обыграл «Салават Юлаев». Матч закончился со счётом 3:2. Счёт в серии — 2-1 в пользу дальневосточников.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
05 марта 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Пименов (Дроздов, Башкиров) – 37:32 (5x5) 0:2 Кулёмин (Кадейкин) – 38:51 (5x5) 1:2 Хамидуллин – 43:29 (5x5) 2:2 Лисовец (Гареев, Файзуллин) – 56:35 (5x5) 3:2 Паутов (Файзуллин) – 74:26 (5x5)
В Нижнекамске «Нефтехимик» принимал «Ак Барс». Победу со счётом 4:1 одержали гости. Счёт в серии — 2-1 в пользу казанцев.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
05 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Петров (Кагарлицкий) – 10:33 (5x5) 1:1 Порядин (Хохлов, Лещенко) – 21:52 (5x4) 1:2 Сафонов (А. Радулов, Кагарлицкий) – 26:34 (5x5) 1:3 Дыняк – 49:51 (5x5) 1:4 А. Радулов (Воронков, Войнов) – 59:03 (en)
В Балашихе «Витязь» принимал ярославский «Локомотив». Победу со счётом 4:0 одержали гости. Счёт в серии — 2-1 в пользу железнодорожников.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
05 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
0 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Рафиков (Полунин, Красковский) – 10:27 (5x4) 0:2 Тесанов – 16:10 (5x5) 0:3 Алексеев (Рафиков, Никулин) – 35:27 (5x4) 0:4 Тесанов (Марченко, Рафиков) – 56:10 (5x5)
В Минске «Динамо» принимало СКА. Победу со счётом 4:0 одержали гости. Счёт в серии — 2-1 в пользу армейцев.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
05 марта 2023, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Яшкин (Хуснутдинов, Ожиганов) – 09:30 (5x4) 0:2 Комаров (Гребенщиков) – 16:07 (5x5) 0:3 Никишин (Гусев) – 28:36 (5x5) 0:4 Глотов (Фальковский) – 50:37 (5x5)
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