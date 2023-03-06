Результаты пятого игрового дня плей-офф КХЛ

5 марта, в Континентальной хоккейной лиге завершился пятый игровой день розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина — 2023.

Во Владивостоке «Адмирал» в дополнительное время обыграл «Салават Юлаев». Матч закончился со счётом 3:2. Счёт в серии — 2-1 в пользу дальневосточников.

В Нижнекамске «Нефтехимик» принимал «Ак Барс». Победу со счётом 4:1 одержали гости. Счёт в серии — 2-1 в пользу казанцев.

В Балашихе «Витязь» принимал ярославский «Локомотив». Победу со счётом 4:0 одержали гости. Счёт в серии — 2-1 в пользу железнодорожников.

В Минске «Динамо» принимало СКА. Победу со счётом 4:0 одержали гости. Счёт в серии — 2-1 в пользу армейцев.