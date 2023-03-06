Расписание шестого игрового дня плей-офф КХЛ
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Сегодня, 6 марта, пройдут третьи встречи первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием шестого игрового дня.
«Сибирь» в Новосибирске примет «Авангард». Старт встречи запланирован на 15:30 мск. Команды обменялись победами в Омске, счёт в серии — 1-1.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2023, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Авангард
Омск
В Магнитогорске местный «Металлург» примет «Автомобилист». Начало матча — в 17:00 мск. Счёт в серии — 1-1.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2023, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
В 19:30 стартуют два матча. В Череповце «Северсталь» сыграет с ЦСКА. Счёт в серии — 1-1.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
06 марта 2023, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
ЦСКА
Москва
Параллельно начнётся матч в Москве между местным «Динамо» и нижегородским «Торпедо». На стадионе «Нагорный» команды победили по разу.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
06 марта 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Торпедо
Нижегородская область
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