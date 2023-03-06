Расписание шестого игрового дня плей-офф КХЛ

Сегодня, 6 марта, пройдут третьи встречи первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием шестого игрового дня.

«Сибирь» в Новосибирске примет «Авангард». Старт встречи запланирован на 15:30 мск. Команды обменялись победами в Омске, счёт в серии — 1-1.

В Магнитогорске местный «Металлург» примет «Автомобилист». Начало матча — в 17:00 мск. Счёт в серии — 1-1.

В 19:30 стартуют два матча. В Череповце «Северсталь» сыграет с ЦСКА. Счёт в серии — 1-1.

Параллельно начнётся матч в Москве между местным «Динамо» и нижегородским «Торпедо». На стадионе «Нагорный» команды победили по разу.