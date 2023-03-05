Защитник «Ак Барса» рассказал про установку тренеров на третий матч с «Нефтехимиком»

Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников подвёл итоги третьего матча серии 1/4 финала Востока с «Нефтехимиком» (4:1) и рассказал об установке для команды на игру.
«Непростой матч, но в плей-офф все будут такими. Команды бьются, нужно терпеть и работать. Во второй игре серии мы много удалялись, отвечали на провокации. Сегодня была конкретная установка – реже удаляться, не отвечать на провокации. От первых двух домашних матчей не было значительных отличий, такая же боевая игра», — цитирует Лучевникова официальный сайт «Ак Барса».
Лучевников в прошедшей регулярке за казанский клуб провёл 19 матчей и отметился четырьмя результативными передачами.
Четвёртый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» состоится в Нижнекамске 7 марта и начнётся в 17:00 мск.
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