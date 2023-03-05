Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Бостон» выиграл 10 матчей подряд впервые с марта 2014 года

«Бостон» выиграл 10 матчей подряд впервые с марта 2014 года
Комментарии

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Таким образом, «Бостон» выиграл 10 матчей подряд впервые с марта 2014 года, сообщает пресс-служба НХЛ. В том сезоне клуб выиграл регулярный чемпионат, а из плей-офф выбыл во втором раунде, уступив «Монреаль Канадиенс» (3-4).

Клубный рекорд по продолжительности победной серии был установлен в сезоне-1929/1930 (14 побед подряд). В плей-офф «медведи» дошли до финала, где уступили «Монреалю» (0-2).

В текущем сезоне «Бостон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции со 103 очками после 62 игр.

Новость по теме
Орлов продлил результативную серию за «Бостон» до четырёх матчей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023