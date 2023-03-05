«Бостон» выиграл 10 матчей подряд впервые с марта 2014 года

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Таким образом, «Бостон» выиграл 10 матчей подряд впервые с марта 2014 года, сообщает пресс-служба НХЛ. В том сезоне клуб выиграл регулярный чемпионат, а из плей-офф выбыл во втором раунде, уступив «Монреаль Канадиенс» (3-4).

Клубный рекорд по продолжительности победной серии был установлен в сезоне-1929/1930 (14 побед подряд). В плей-офф «медведи» дошли до финала, где уступили «Монреалю» (0-2).

В текущем сезоне «Бостон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции со 103 очками после 62 игр.