В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).
Таким образом, «Бостон» выиграл 10 матчей подряд впервые с марта 2014 года, сообщает пресс-служба НХЛ. В том сезоне клуб выиграл регулярный чемпионат, а из плей-офф выбыл во втором раунде, уступив «Монреаль Канадиенс» (3-4).
Клубный рекорд по продолжительности победной серии был установлен в сезоне-1929/1930 (14 побед подряд). В плей-офф «медведи» дошли до финала, где уступили «Монреалю» (0-2).
В текущем сезоне «Бостон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции со 103 очками после 62 игр.
- 5 марта 2023
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