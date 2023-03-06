Сможет ли «Салават Юлаев» выиграть с 1-2 в серии с «Адмиралом»?
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Вчера, 5 марта, завершился третий матч 1/4 финала Восточной конференции КХЛ между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Встреча прошла во Владивостоке и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счётом 3:2.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: сможет ли «Салават Юлаев» выиграть с 1-2 в серии с «Адмиралом»?
Напомним, в первом матче серии между этими командами победу одержали дальневосточники в овертайме со счётом 2:1. Во второй встрече уфимцы взяли убедительный реванш 5:2. Четвёртый матч серии пройдёт во Владивостоке 7 марта и начнётся в 12:30 мск. Пятая игра запланирована в Уфе 9 марта в 17:00 мск. При необходимости шестой матч будет сыгран на Дальнем Востоке 11 марта, а решающая игра должна будет пройти в Уфе 13 марта.
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