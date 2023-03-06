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Купер — о серии поражений «Тампы»: хочется набрать уверенность и отправить каждому письмом

Купер — о серии поражений «Тампы»: хочется набрать уверенность и отправить каждому письмом
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о серии поражений «молний».

«Мы сражались, я полностью верю в нашу команду. Всё будет нормально. Уверенность в себе – забавная штука. Хотелось бы просто набрать её, разложить по конвертам и отправить каждому письмом. Но когда у ребят что-то стопорится, они начинают сомневаться в себе. Сейчас мы просто не играем так, как надо, это замедляет игру. Мы, тренерский штаб, должны вселить в ребят уверенность в себе. И всё будет нормально. У нас опытная команда», — цитирует Купера Tampa Bay Times.

Напомним, «Тампа-Бэй» проиграла пять матчей подряд впервые с 2014 года. В последнем матче регулярного сезона НХЛ «молнии» уступили «Каролине Харрикейнз» со счётом 0:6.

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