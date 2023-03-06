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Онлайн-трансляция третьего матча первого раунда Кубка Гагарина «Сибирь» — «Авангард»

Онлайн-трансляция третьего матча первого раунда Кубка Гагарина «Сибирь» — «Авангард»
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Сегодня, 6 марта, «Сибирь» в Новосибирске примет «Авангард». Старт встречи запланирован на 15:30 мск. Команды обменялись победами в Омске, счёт в серии — 1-1.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и KHL Prime.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2023, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Авангард
Омск

В сезонной серии из четырёх встреч команды поделили победы поровну, выиграв в своих домашних матчах. В первой встрече плей-офф Кубка Гагарина «Сибирь» вырвала победу в дополнительное время со счётом 2:1. В следующей встрече «Авангард» взял реванш 4:1. Четвёртый матч в серии плей-офф состоится в Новосибирске 8 марта в 13:30 мск. Пятая игра запланирована на пятницу, 10 марта, в Омске. Начало игры — в 16:30 мск.

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