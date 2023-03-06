Онлайн-трансляция третьего матча первого раунда Кубка Гагарина «Сибирь» — «Авангард»
Поделиться
Сегодня, 6 марта, «Сибирь» в Новосибирске примет «Авангард». Старт встречи запланирован на 15:30 мск. Команды обменялись победами в Омске, счёт в серии — 1-1.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и KHL Prime.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2023, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Авангард
Омск
В сезонной серии из четырёх встреч команды поделили победы поровну, выиграв в своих домашних матчах. В первой встрече плей-офф Кубка Гагарина «Сибирь» вырвала победу в дополнительное время со счётом 2:1. В следующей встрече «Авангард» взял реванш 4:1. Четвёртый матч в серии плей-офф состоится в Новосибирске 8 марта в 13:30 мск. Пятая игра запланирована на пятницу, 10 марта, в Омске. Начало игры — в 16:30 мск.
Комментарии
- 6 марта 2023
-
10:33
-
10:28
-
10:16
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:38
-
09:29
-
09:24
-
09:16
-
09:01
-
08:48
-
08:34
-
08:24
-
08:16
-
07:48
-
06:42
-
04:37
-
03:33
-
03:19
-
01:48
-
00:00
- 5 марта 2023
-
23:31
-
23:11
-
22:42
-
22:17
-
22:01
-
21:51
-
21:45
-
21:26
-
21:04
-
20:45
-
20:26
-
20:24
-
20:16
Партнерский контент