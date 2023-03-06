Куик — второй по числу побед в регулярке и плей-офф НХЛ среди американских вратарей
Поделиться
Голкипер «Вегас Голден Найтс» Джонатан Куик дебютировал за клуб в матче с «Монреаль Канадиенс» и одержал победу 4:3.
Победа стала для Куика 420-й в карьере в НХЛ суммарно в регулярных чемпионатах и в плей-офф. По этому показателю он опередил Райана Миллера (419) и вышел на второе место среди американских голкиперов. Лидером по победам среди американцев является Том Барассо (430), сообщает «Твиттер» StatsCentre.
Напомним, Куик, который недавно участвовал в обмене «Лос-Анджелес Кингз» и «Коламбус Блю Джекетс», перешёл в «Вегас Голден Найтс» 2 марта 2023 года.
37-летний Куик провёл всю карьеру в «Кингз» и стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в их составе. В сезоне-2011/2012 он получил приз самому ценному игроку плей-офф.
Новость по темеГолкипер Джонатан Куик перешёл в «Вегас»
Комментарии
- 6 марта 2023
-
10:33
-
10:28
-
10:16
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:38
-
09:29
-
09:24
-
09:16
-
09:01
-
08:48
-
08:34
-
08:24
-
08:16
-
07:48
-
06:42
-
04:37
-
03:33
-
03:19
-
01:48
-
00:00
- 5 марта 2023
-
23:31
-
23:11
-
22:42
-
22:17
-
22:01
-
21:51
-
21:45
-
21:26
-
21:04
-
20:45
-
20:26
-
20:24
-
20:16
Партнерский контент