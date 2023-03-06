Куик — второй по числу побед в регулярке и плей-офф НХЛ среди американских вратарей

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Джонатан Куик дебютировал за клуб в матче с «Монреаль Канадиенс» и одержал победу 4:3.

Победа стала для Куика 420-й в карьере в НХЛ суммарно в регулярных чемпионатах и в плей-офф. По этому показателю он опередил Райана Миллера (419) и вышел на второе место среди американских голкиперов. Лидером по победам среди американцев является Том Барассо (430), сообщает «Твиттер» StatsCentre.

Напомним, Куик, который недавно участвовал в обмене «Лос-Анджелес Кингз» и «Коламбус Блю Джекетс», перешёл в «Вегас Голден Найтс» 2 марта 2023 года.

37-летний Куик провёл всю карьеру в «Кингз» и стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в их составе. В сезоне-2011/2012 он получил приз самому ценному игроку плей-офф.