Стэмкос: «Тампа» не может просто щёлкнуть тумблером и выиграть 10 матчей подряд
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Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос рассказал о неудачной серии клуба в последних матчах.
«Вы оторваны от реальности, если думаете, что у нас просто вдруг начнёт всё получаться. Это должны быть командные усилия, всего коллектива. Мы не можем просто щёлкнуть тумблером и выиграть 10 матчей подряд. Мы уже давненько буксуем. Надо привести свои мысли в порядок – и игрокам, и тренерам. Надо работать вместе, чтобы улучшить игру и начать давать результат. В этом вся НХЛ, здесь главное — победы и умение выйти на пик к плей-офф», — приводит слова Стэмкоса Tampa Bay Times.
Напомним, «Тампа-Бэй» проиграла пять матчей подряд впервые с 2014 года. В последнем матче регулярного сезона НХЛ «молнии» уступили «Каролине Харрикейнз» со счётом 0:6.
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