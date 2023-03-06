Онлайн-трансляция третьего матча плей-офф Кубка Гагарина «Металлург» — «Автомобилист»

Сегодня, 6 марта, «Металлург» в Магнитогорске примет «Автомобилист». Старт встречи запланирован на 17:00 мск. Команды обменялись победами в Екатеринбурге, счёт в серии — 1-1.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и KHL.

В сезонной серии из четырёх встреч «Автомобилист» одержал три победы при одном поражении. В первой встрече плей-офф Кубка Гагарина клуб из Екатеринбурга одержал победу со счётом 4:2. В следующей встрече «Металлург» взял реванш в дополнительное время 3:2. Четвёртый матч в серии плей-офф состоится в Магнитогорске 8 марта в 14:30 мск. Пятая игра запланирована на пятницу, 10 марта, в Екатеринбурге в 17:00 мск.