Игорь Григоренко оценил перспективы «Салавата» после второго поражения от «Адмирала»

Бывший нападающий сборной России и клубов КХЛ Игорь Григоренко рассказал про перспективы «Салавата Юлаева» после второго поражения от «Адмирала».

«Правильную ли тактику избрал «Салават» на матч с «Адмиралом»? Счёт на табло. Команда проиграла, значит, неправильную. Нужно пересмотреть матч, сделать выводы и готовиться к следующей игре, двигаться в том направлении, в котором они играли до этого, когда побеждали.

Как изменились перспективы «Салавата» в серии? Ничего не поменялось. Плей-офф — это такая штука, что сегодня ты можешь выигрывать 3-0, а потом проиграть серию 3-4, поэтому вообще ничего не поменялось. Наоборот, самое интересное только начинается.

Если «Салават» сравняет счёт, то придётся снова лететь во Владивосток? Ничего страшного. Конечно, это сказывается, но я не вижу в этом проблем. В «Салавате» молодые ребята, они успеют восстановиться», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Следующий матч в серии плей-офф Кубка Гагарина между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым» состоится во Владивостоке 7 марта. Начало встречи — в 12:30 мск.