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Онлайн-трансляция третьего матча первого раунда Кубка Гагарина «Северсталь» — ЦСКА

Онлайн-трансляция третьего матча первого раунда Кубка Гагарина «Северсталь» — ЦСКА
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Сегодня, 6 марта, «Северсталь» в Череповце примет ЦСКА. Старт встречи запланирован на 19:30 мск. Команды обменялись победами в Москве, счёт в серии — 1-1.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале KHL Prime.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
06 марта 2023, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
ЦСКА
Москва

В сезонной серии из четырёх встреч «Северсталь» трижды одержала верх над армейцами, выиграв дважды дома и один раз в гостях. В первой встрече плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА уверенно победил 5:2. В следующей встрече «Северсталь» взяла реванш, одолев армейцев в овертайме 3:2. Четвёртый матч в серии плей-офф состоится в Череповце 8 марта в 17:00 мск. Пятая игра запланирована на пятницу, 10 марта, в Москве. Начало игры — в 19:30 мск.

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