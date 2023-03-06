Защитник «Витязя» Джереми Рой оштрафован за контакт с арбитром во время потасовки

Защитник «Витязя» Джереми Рой подвергнут денежному штрафу, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменения наказание, наложенное на защитника «Витязя» Джереми Роя по п.3.9 ст.28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Упорствует в попытке продолжить драку или оказывает сопротивление линейному арбитру»), и подвергнуть его денежному штрафу», — говорится в сообщении на сайте.

Напомним, во время вчерашнего матча «Витязь» — «Локомотив» (0:4) защитник Джереми Рой был удалён до конца матча за контакт с арбитром во время потасовки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Четвёртый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Локомотивом» и «Витязем» состоится в Балашихе 7 марта и начнётся в 19:30 мск.