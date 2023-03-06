Илья Ковальчук сравнил методы работы Игоря Ларионова и Боба Хартли

Олимпийский чемпион, бывший нападающий клубов НХЛ и КХЛ Илья Ковальчук рассказал про методы работы главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова и Боба Хартли.

«Хоккей, который Игорь Ларионов поставил «Торпедо» — очень приятный для самих игроков команды. С его помощью реанимировалось огромное количество пацанов, которых уже списали. Тот же Кручинин сейчас лучший бомбардир команды. А незадолго до этого он хотел вообще закончить с хоккеем. Игорь — это авторитет, глыба. Одним словом — Профессор. Поэтому все ребята смотрят на него с открытым ртом и слушают каждое слово, всё впитывают. Им повезло, что он приехал именно в Нижний Новгород и передаёт свой опыт этим молодым парням, которые теперь расправили крылья и летают. Да, иногда они пропускают по 7-8 шайб. Но видно, что ребята получают кайф, улыбаются. По кадрам из раздевалки очевидно, что у них между собой здоровое общение. Надо пользоваться этой возможностью, впитывать всё с максимальной скоростью.

Какой стиль работы тренера ближе — интеллигентный, как у Ларионова, или что-то более жёсткое, как у Боба Хартли? Я бы не сказал, что Боб Хартли какой-то тиран. Он просто требовательный тренер. Думаю, Игорь Николаевич такой же. Вряд ли в «Торпедо» он позволяет игрокам делать всё, что они хотят. В любом случае порядок бьёт класс. Мелочи очень важны в хоккее, особенно в плей-офф. Просто Боб очень детально подходит к каждому моменту. Много времени уделяет молодёжи — хочет, чтобы они росли и развивались. Учились играть в правильный хоккей. И не просто играть, а выигрывать. Для него это очень важно. Думаю, у Игоря такая же философия. Просто один — канадец, другой — русский. Ларионов знает наш менталитет, может расположить к себе. Хартли тоже очень харизматичен, он общался со всеми ребятами. Просто тот объём информации, который он пытался выдать, многим казался чрезмерным. Но для тех ребят, которые поиграли в Америке, в этом не было ничего удивительного», — цитирует Ковальчука Sport24.

В серии нижегородского «Торпедо» и московского «Динамо» счёт равный 1-1.