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Онлайн-трансляция третьего матча первого раунда Кубка Гагарина «Динамо» — «Торпедо»

Онлайн-трансляция третьего матча первого раунда Кубка Гагарина «Динамо» — «Торпедо»
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Сегодня, 6 марта, «Динамо» в Москве примет «Торпедо». Старт встречи запланирован на 19:30 мск. Команды обменялись победами в Нижнем Новгороде, счёт в серии — 1-1.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале KHL.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
06 марта 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Торпедо
Нижегородская область

В сезонной серии из четырёх встреч команды обменялись победами, победив по разу дома и в гостях. В первой встрече плей-офф Кубка Гагарина москвичи победили 3:1. В следующей встрече «Торпедо» взяло уверенный реванш 5:2. Четвёртый матч в серии плей-офф состоится в Москве 8 марта в 17:00 мск. Пятая игра запланирована на пятницу, 10 марта, в Нижнем Новгороде. Начало игры — в 19:30 мск.

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