В Новосибирске отправили в СИЗО подрядчика строительства нового ледового дворца

Октябрьский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гендиректору компании «Строймонтаж» Михаилу Воловичу, обвиняемому в мошенничестве, связанном со строительством нового ледового дворца в Новосибирске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Управление судебного департамента по региону.
Источник сообщает, что Воловичу инкриминируется хищение более 100 млн рублей, которые были перечислены генподрядчиком строительства — компанией «Элинальфа» — компании «Строймонтаж» на выплату зарплаты сотрудникам, которые не работали на объекте.
«Я не могу являться причастным к хищению, которого не было! Я считаю вообще состава преступления нет. Из денег, поступивших на строительство арены, я заплатил зарплаты своим сотрудникам, работавшим на других объектах. Налево не ушло ни копейки. Была проверка ФСБ, меня вызывали в прокуратуру. Все документы я предоставлял, ничего не скрывал. Бежать мне некуда, у меня ребёнок маленький», — цитирует Воловича «КП-Новосибирск».
Изначально ледовая арена строилась в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира по хоккею в Новосибирске, работы начались в 2019 году. Стоимость всего комплекса работ оценивалась в 19,5 млрд рублей, из которых 10,5 млрд рублей — строительство дворца, затем стоимость строительства ледовой арены подорожала более чем на треть.
- 6 марта 2023
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