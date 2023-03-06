В Новосибирске отправили в СИЗО подрядчика строительства нового ледового дворца

Октябрьский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гендиректору компании «Строймонтаж» Михаилу Воловичу, обвиняемому в мошенничестве, связанном со строительством нового ледового дворца в Новосибирске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Управление судебного департамента по региону.

Источник сообщает, что Воловичу инкриминируется хищение более 100 млн рублей, которые были перечислены генподрядчиком строительства — компанией «Элинальфа» — компании «Строймонтаж» на выплату зарплаты сотрудникам, которые не работали на объекте.

«Я не могу являться причастным к хищению, которого не было! Я считаю вообще состава преступления нет. Из денег, поступивших на строительство арены, я заплатил зарплаты своим сотрудникам, работавшим на других объектах. Налево не ушло ни копейки. Была проверка ФСБ, меня вызывали в прокуратуру. Все документы я предоставлял, ничего не скрывал. Бежать мне некуда, у меня ребёнок маленький», — цитирует Воловича «КП-Новосибирск».

Изначально ледовая арена строилась в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира по хоккею в Новосибирске, работы начались в 2019 году. Стоимость всего комплекса работ оценивалась в 19,5 млрд рублей, из которых 10,5 млрд рублей — строительство дворца, затем стоимость строительства ледовой арены подорожала более чем на треть.