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Вратарь в Шведской лиге получил пять матчей дисквалификации за бросок бутылки в судью

Вратарь в Шведской лиге получил пять матчей дисквалификации за бросок бутылки в судью
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В матче Шведской лиги между командами «Лександ» — ХВ71 (2:3 ОТ) голкипер хозяев Казимир Каскисуо был недоволен засчитанной шайбой в овертайме и бросил бутылку в одного из главных арбитров матча.

По итогам эпизода 29-летний вратарь был дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован на 23 750 шведских крон (~170 000 руб).

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В марте 2016 года Каскисуо подписал двухлетний двусторонний контракт новичка с «Торонто Мэйпл Лифс». В том же сезоне Казимир провёл два матча регулярного сезона за фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс» в АХЛ — «Торонто Марлис». 16 ноября 2018 года провёл свой первый матч в НХЛ в матче с «Питтсбург Пингвинз». 13 октября 2020 года подписал однолетний двусторонний контракт с «Нэшвилл Предаторз». 11 марта Каскисуо провёл первый матч в составе «хищников», сыграв третий период с «Каролиной Харрикейнз».

За «Лександ» Каскисуо в текущем сезоне сыграл 14 матчей, в которых отразил 88% бросков с коэффициентом надёжности 3,3.

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