И. Григоренко: 100% ожидал, что «Адмирал» зацепит два матча. Дальше всё непредсказуемо

Бывший капитан «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко прокомментировал серию плей-офф Кубка Гагарина уфимцев с «Адмиралом».

«Было предсказуемо, что серия получится очень тяжёлой, что всё так и будет. Я даже разговаривал с товарищем, и мы вместе пришли к выводу, что «Адмирал» 100% зацепит два матча, а дальше всё непредсказуемо. Плей-офф вообще сам по себе непредсказуем. «Адмирал» весь регулярный чемпионат показывал такой хоккей. Сперва отсиживался, а затем использовал свои моменты. Это приносит команде результат, значит, всё хорошо. «Салават» в третьей встрече выигрывал 2:0, но позволил сопернику отыграться, упустил свои дальнейшие моменты. Нужно реализовывать всё, что есть, а также понадёжнее действовать в обороне», – сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Следующий матч в серии плей-офф Кубка Гагарина между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым» состоится во Владивостоке 7 марта. Начало встречи — в 12:30 мск.