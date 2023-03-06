И. Григоренко: 100% ожидал, что «Адмирал» зацепит два матча. Дальше всё непредсказуемо

Бывший капитан «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко прокомментировал серию плей-офф Кубка Гагарина уфимцев с «Адмиралом».
«Было предсказуемо, что серия получится очень тяжёлой, что всё так и будет. Я даже разговаривал с товарищем, и мы вместе пришли к выводу, что «Адмирал» 100% зацепит два матча, а дальше всё непредсказуемо. Плей-офф вообще сам по себе непредсказуем. «Адмирал» весь регулярный чемпионат показывал такой хоккей. Сперва отсиживался, а затем использовал свои моменты. Это приносит команде результат, значит, всё хорошо. «Салават» в третьей встрече выигрывал 2:0, но позволил сопернику отыграться, упустил свои дальнейшие моменты. Нужно реализовывать всё, что есть, а также понадёжнее действовать в обороне», – сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Следующий матч в серии плей-офф Кубка Гагарина между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым» состоится во Владивостоке 7 марта. Начало встречи — в 12:30 мск.
- 6 марта 2023
-
14:05
-
13:49
-
13:34
-
13:20
-
13:15
-
12:42
-
12:30
-
12:19
-
12:03
-
12:00
-
11:40
-
11:30
-
11:19
-
11:05
-
11:00
-
10:47
-
10:33
-
10:28
-
10:16
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:38
-
09:29
-
09:24
-
09:16
-
09:01
-
08:48
-
08:34
-
08:24
-
08:16
-
07:48
-
06:42
-
04:37
-
03:33