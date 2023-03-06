Курдин: СКА – один из главных фаворитов. Ротенберг выигрывал кубки, хоть и в другой роли

Заслуженный тренер России, детский тренер форварда СКА Никиты Гусева Геннадий Курдин рассказал об игре СКА в текущем сезоне.

«Особенно в плей-офф слежу за СКА, потому что там играют мои воспитанники – Никита Гусев, Игорь Ожиганов и Марат Хуснутдинов. Все трое неплохо играют. СКА – один из фаворитов плей-офф? Если брать по регулярному чемпионату – да, просто так его не выигрывают. СКА – один из главных фаворитов сезона. Хотя это хоккей, и многое будет зависеть от того, в каком состоянии команда подойдёт к финальным матчам.

У Ротенберга хорошие помощники – это люди с чемпионским опытом. Он сам тоже выигрывал кубки, хоть и немного в другой роли. Роман подобрал хорошую команду, хороших помощников», — цитирует Курдина «РБ Спорт».

Напомним, в первых двух матчах серии СКА — «Динамо» (Минск) команды обменялись победами: 4:6 и 5:2. 5 марта армейцы одержали уверенную победу со счётом 4:0 и ведут в серии 2-1.