Курдин: СКА – один из главных фаворитов. Ротенберг выигрывал кубки, хоть и в другой роли

Заслуженный тренер России, детский тренер форварда СКА Никиты Гусева Геннадий Курдин рассказал об игре СКА в текущем сезоне.
«Особенно в плей-офф слежу за СКА, потому что там играют мои воспитанники – Никита Гусев, Игорь Ожиганов и Марат Хуснутдинов. Все трое неплохо играют. СКА – один из фаворитов плей-офф? Если брать по регулярному чемпионату – да, просто так его не выигрывают. СКА – один из главных фаворитов сезона. Хотя это хоккей, и многое будет зависеть от того, в каком состоянии команда подойдёт к финальным матчам.
У Ротенберга хорошие помощники – это люди с чемпионским опытом. Он сам тоже выигрывал кубки, хоть и немного в другой роли. Роман подобрал хорошую команду, хороших помощников», — цитирует Курдина «РБ Спорт».
Напомним, в первых двух матчах серии СКА — «Динамо» (Минск) команды обменялись победами: 4:6 и 5:2. 5 марта армейцы одержали уверенную победу со счётом 4:0 и ведут в серии 2-1.
- 6 марта 2023
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