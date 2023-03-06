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Главный тренер «Авангарда» — о победе над «Сибирью»: хорошо, что отбились. Повезло

Главный тренер «Авангарда» — о победе над «Сибирью»: хорошо, что отбились. Повезло
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче с «Сибирью».

«Мы были готовы к такому натиску «Сибири», всегда здесь тяжело играть, болельщики гонят команду. Команда очень хорошая, все четыре звена выполняют отличную работу, борются. «Сибирь» нас, особенно во втором периоде, заставила играть в обороне. Хорошо, что выстояли, хорошо, что отбились, повезло. Без этого не бывает побед. Третий период достаточно хороший был с нашей стороны. Но опять нас подвели неоправданные наши удаления. Будем работать. Самое главное — выиграли, маленький шажок сделали. Через день снова такая же, думаю, будет битва. Нужно отдохнуть и подготовиться к следующей встрече», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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