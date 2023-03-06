Главный тренер «Авангарда» — о победе над «Сибирью»: хорошо, что отбились. Повезло

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче с «Сибирью».
«Мы были готовы к такому натиску «Сибири», всегда здесь тяжело играть, болельщики гонят команду. Команда очень хорошая, все четыре звена выполняют отличную работу, борются. «Сибирь» нас, особенно во втором периоде, заставила играть в обороне. Хорошо, что выстояли, хорошо, что отбились, повезло. Без этого не бывает побед. Третий период достаточно хороший был с нашей стороны. Но опять нас подвели неоправданные наши удаления. Будем работать. Самое главное — выиграли, маленький шажок сделали. Через день снова такая же, думаю, будет битва. Нужно отдохнуть и подготовиться к следующей встрече», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 6 марта 2023
-
19:21
-
19:11
-
19:09
-
19:04
-
19:02
-
19:00
-
18:54
-
18:46
-
18:43
-
18:14
-
17:54
-
17:25
-
16:57
-
16:30
-
16:15
-
15:30
-
15:05
-
15:00
-
14:34
-
14:16
-
14:05
-
13:49
-
13:34
-
13:20
-
13:15
-
12:42
-
12:30
-
12:19
-
12:03
-
12:00
-
11:40
-
11:30
-
11:19
-
11:05
-
11:00