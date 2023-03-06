Кравец рассказал, благодаря чему лидеры «Авангарда» Ткачёв и Толчинский забили «Сибири»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче с «Сибирью».
«32 блока? Все ощущают себя командой, которая сегодня выиграла. А 32 блока — очень важно и, значит, в команде есть мужики. Состояние Грицюка? Арсений готовится, тренируется, посмотрим, как будет складываться ситуация.
Планируем ли освежить состав? Надо посмотреть ушибы, царапины, болевые ощущения, восстановление. От этого мы уже оттолкнёмся, с доктором переговорим, кто себя хорошо чувствует. Если все будут в кондициях, то так же и оставим, скорее всего.
Не могли забить Ткачёв и Толчинский? Ткачёв работал на команду, делал блоки. За счёт этого, думаю, сегодня и забил. Потому что работал на команду, делал блоки. Так же Толчинский — каждую игру выкладывается, активно помогает команде на всех позициях. Мы ждали от наших лидеров голов. Забивают они голы — поддерживают другие. Это приводит к хорошему результату», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 6 марта 2023
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