Мартемьянов рассказал, что хотел увидеть от игроков «Сибири» в матче с «Авангардом»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов рассказал о поражении от «Авангарда».

«Есть ли объяснение удалений Чесалина? Эмоции кипят у людей. Там не только у Чесалина — у всей команды кипело. Ничего страшного, нормальное явление. То, что реализовал соперник: из трёх забитых голов в двух потеряли немножко шайбу и забили с лёту. Один гол-красавец — разыграли очень чётко. Не имеет значения большого, кто был удалён. У нас достаточно было большинства, и играли неплохо, были моменты: штанги все обстучали. У меня претензий к команде особых нет.

Выпустили после удаления вторую спецбригаду? Немножко дали отдохнуть первой. Парни из второй бригады забили гол, уверенность почувствовали, надеюсь, что дальше будет только лучше.

Что хотел увидеть на льду? Ни в кое случае не терпеть, а именно сыграть на эмоциях. Они важны, нужны, и сейчас парням их нужно находить, доставать. Завтра будет день передышки у нас, надеюсь, они поднаберутся. И будем готовиться к следующему матчу», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.