«Металлург» и «Автомобилист» за два матча отыграли ровно 170 минут

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился третий матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась во втором овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Команды второй матч подряд завершили за пределами основного времени. В третьей встрече исход решил гол Дениса Зернова на 91-й минуте. Во втором матче победная шайба была заброшена на 85-й минуте, тогда отличился Егор Яковлев.

Таким образом, за последние две встрече команды суммарно отыграли ровно 170 минут (84:25 — во второй; 90:35 — в третьей).

Напомним, счёт в серии стал 2-1 в пользу магнитогорской команды.