Главный тренер «Автомобилиста» — о поражении от «Металлурга»: забили, но не в те ворота

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Металлургом» (1:2 ОТ, 1-2).

«Равная игра, обоюдоострые моменты были и у нас, и у Магнитогорска. Здорово поработали в меньшинстве, в овертайме соперник забивает гол.

Как можно было избежать удалений? Это эмоции, ребята стараются, к ним нет претензий, возьмём из этой игры лучшее, серия только начинается.

Две атакующие команды мало забивают? Много борьбы, хорошие команды, здорово играют вратари, кость в кость игра, тяжело забить, наверное.

Не хотел ли выпустить Бобкова? Хорошо провели игру дома. В овертайме могли забить, забили, только не в те ворота, как и сегодня. Есть какое-то невезение, может быть, но это спорт», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.