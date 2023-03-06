И. Воробьев: говорил, что Паскуале готов, когда он не был. Иногда приходится так говорить

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв после победы в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Автомобилистом» (2:1 ОТ, 2-1) поделился мыслями об игре голкипера Эдди Паскуале.

«Игра Паскуале? Я вам сказал после прошлой встречи, что он был готов к первому матчу — а он не был готов, поэтому играл Вася. Иногда приходится говорить такие вещи, потому что приходится, чтобы команда соперника не знала, что у нас творится. Потом он набрал кондиции и сыграл хорошо.

Что мешало так сыграть в первые 40 минут? Команда соперника мешает. Второй период мы тоже правильно играли, хотя моментов не так много создали.

Попробовать Кёррана в большинстве? Будем думать», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.