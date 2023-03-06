Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московское «Динамо» всухую обыграло «Торпедо» и вышло вперёд в серии — 2-1

Московское «Динамо» всухую обыграло «Торпедо» и вышло вперёд в серии — 2-1
Комментарии

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился третий матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
06 марта 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Игумнов (Готовец, Тринеев) – 27:58 (5x5)   2:0 Муранов – 31:46 (5x5)   3:0 О'Делл (Рашевский) – 41:09 (5x5)

Первый период прошёл без голов. На 28-й минуте матча Иван Игумнов вывел москвичей вперёд. Очки за результативные передачи получили Кирилл Готовец и Богдан Тринеев. На 32-й минуте Иван Муранов удвоил преимущество динамовцев. На 42-й минуте Эрик О'Делл с передачи Дмитрия Рашевского забросил третью шайбу. Голкипер Илья Коновалов оформил шат-аут.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу бело-голубых. Следующий матч пройдёт через два дня, 8 марта. Команды также сыграют в Москве.

Новость по теме
Игрок московского «Динамо» Каблуков побил рекорд КХЛ по матчам в плей-офф среди нападающих
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023